Польща планує протягом 15 років додатково виділити на оборону 55 мільярдів доларів

Польща планує виділити додатково 200 мільярдів злотих (55 мільярдів доларів США) на потреби оборони протягом найближчих 15 років.

Як заявив заступник міністра оборони республіки Томаш Шатковський в інтерв'ю Reuters, це зумовлено необхідністю модернізувати армію на тлі зростання загрози з боку Росії, повідомляє Deutsche Welle.

"Уряд підтримав (відповідну. - Ред.) поправку до законодавства (...). Це дасть нам близько 200 мільярдів злотих протягом наступних 15 років", - зазначив чиновник.

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Він уточнив, що це відповідає загальним планам уряду поступово довести суму видатків на оборону до 2,5 % внутрішнього валового продукту (ВВП). Таким чином, до 2032 року річний оборонний бюджет Польщі має становитиме близько 80 мільярдів злотих - 22 мільярди доларів.

Як зазначається, за вимогами НАТО, країни-члени мають довести видатки на оборону до мінімум 2% ВВП - ціль, яку Варшава уже виконує.

Польща на тлі анексії Криму Росією і участі РФ у конфлікті на сході України занепокоєна ризиками з боку Москви. Більше того, заплановані на найближчий час військові навчання Білорусі та Росії "Захід" змусили НАТО говорити про можливу непрозорість, зокрема щодо офіційної кількості учасників.