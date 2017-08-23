Польща планує протягом 15 років додатково виділити на оборону 55 мільярдів доларів

22:26, 23 серпня 2017
Світ
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Виділення даного фінансування відповідає загальним планам уряду Польщі поступово довести суму витрат на оборону до 2,5% внутрішнього валового продукту.

До 2032 році річний оборонний бюджет Польщі повинен скласти близько 22 мільярди доларів / flickr.com/photos/lplewnia

Польща планує виділити додатково 200 мільярдів злотих (55 мільярдів доларів США) на потреби оборони протягом найближчих 15 років.

Як заявив заступник міністра оборони республіки Томаш Шатковський в інтерв'ю Reuters, це зумовлено необхідністю модернізувати армію на тлі зростання загрози з боку Росії, повідомляє Deutsche Welle.

"Уряд підтримав (відповідну. - Ред.) поправку до законодавства (...). Це дасть нам близько 200 мільярдів злотих протягом наступних 15 років", - зазначив чиновник.

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Він уточнив, що це відповідає загальним планам уряду поступово довести суму видатків на оборону до 2,5 % внутрішнього валового продукту (ВВП). Таким чином, до 2032 року річний оборонний бюджет Польщі має становитиме близько 80 мільярдів злотих - 22 мільярди доларів.

Як зазначається, за вимогами НАТО, країни-члени мають довести видатки на оборону до мінімум 2% ВВП - ціль, яку Варшава уже виконує.

Польща на тлі анексії Криму Росією і участі РФ у конфлікті на сході України занепокоєна ризиками з боку Москви. Більше того, заплановані на найближчий час військові навчання Білорусі та Росії "Захід" змусили НАТО говорити про можливу непрозорість, зокрема щодо офіційної кількості учасників.

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Теги: #витрати на оборону країн НАТО#зростання витрат на оборону#Польща збільшить витрати на оборону