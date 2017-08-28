Лондон сподівається на гнучкість ЄС у новому раунді переговорів по "брексіту"

Британський міністр з питань "брексіту" Девід Девіс оголосив, що Великобританія почне завтра новий раунд переговорів з Євросоюзом щодо умов виходу з нього в конструктивному ключі і сподівається, що обидві сторони проявлять гнучкість і винахідливість, повідомляє ТАСС з посиланням на відповідне комюніке.

Читайте такожМінус одна зірка: художник Бенксі зобразив "брексіт" на прапорі ЄС (фото)«Ми хочемо зафіксувати ті моменти, за якими досягли згоди, почати обговорення в тих сферах, в яких наші думки розходяться, і домогтися прогресу з низки питань... Ми хочемо прийти до такої угоди, яка буде найвищою мірою відповідати інтересам як ЄС, так і Великобританії, як простих людей, так і підприємців у всій Європі»,- заявив Девіс.

Кілька днів тому міністерство у справах виходу Великобританії з ЄС подало уточнену позицію щодо переговорів про рух товарів і послуг після завершення офіційних процедур «брексіту» (у разі відсутності угоди про параметри «розлучення» це відбудеться автоматично в березні 2019 року). Зокрема, Лондон розраховує на збереження доступу на ринки і постачальникам послуг - якщо вони є частиною контракту на поставку. У Брюсселі займають схожу позицію, проте до обговорення доступу товарів наполягають на вирішенні питань про компенсацію в бюджет ЄС і про права мігрантів.