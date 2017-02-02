Британія оприлюднила план виходу з ЄС

Документ отримав назву "Вихід Британії з ЄС і нове партнерство з ним", пише Русская служба BBC.

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"Білу книгу" - остаточний варіант документа, що роз'ясняє політику уряду з певного питання - раніше обіцяла опублікувати прем'єр-міністр країни Тереза Мей.

У документі закріплені 12 принципів, якими буде керуватися уряд в процесі "брексіта". Раніше їх вже позначила Мей. У документі уряд обіцяє повернути контроль над нашими законами", тобто вивести Британію з-під юрисдикції суду Європейського союзу.

Також уряд обіцяє більше контролювати імміграцію з країн ЄС, укласти нову угоду про зону вільної торгівлі і митний союз з ЄС, а також подібні угоди з іншими країнами.

Британія продовжить співпрацю з Євросоюзом у боротьбі з тероризмом і злочинністю, а також обіцяє захищати статус громадян ЄС, які вже живуть на території країни.

Уряд обіцяє забезпечити "визначеність та прозорість" у переговорах і м'який процес виходу з ЄС.

Документ був опублікований після того як уряд країни вніс до парламенту законопроект, що дає Мей повноваження по запуску "брексіта".

У червні 2016 року у Британії пройшов референдум, на якому більшість тих, хто проголосував підтримала "брексіт". Це призвело до відставки прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.