У Британії попередили про припинення вільного в'їзду для громадян ЄС після Brexit

Офіційний представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей спростував можливість тимчасового збереження права вільного в'їзду найманих працівників з країн ЄС після Brexit, пише dw.com.

"Свобода пересування громадян (між Великою Британією та іншими країнами ЄС, - ред.) завершиться в березні 2019 року", - заявив представник глави кабінету у понеділок, 31 липня.

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Після виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу будуть діяти нові правила та нова реєстраційна система для іммігрантів з країн ЄС, пояснили в Лондоні. В той же час це не виключає можливість перехідного рішення у якому-небудь вигляді на час після Brexit", зазначили на Даунінг-стріт у відповідь на запит агентства dpa.

На території ЄС діє свобода переміщень робочої сили, що припускає право вільного пересування і проживання найманих працівників в рамках Євросоюзу. 22 червня Тереза Мей заявила, що всі громадяни ЄС, які мають право на перебування у Великій Британії на момент Brexit, зберігають це право.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр імміграції Британії Брендон Льюїс заявив, що свобода пересування між Великобританією і Європейським Союзом для європейців, які працюють в Британії, а також для британців, що їдуть на роботу в Європу, буде обмежена, коли Великобританія вийде зі складу ЄС.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року на референдумі в Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. В Шотландії під час референдуму 62% населення проголосувало проти виходу з ЄС.