"Стули пельку, Трампе": у Пакистані вважають, що нова стратегія США щодо Афганістану приречена на провал

Прем'єр-міністр Пакистану Шахід Хаккан Аббасі вважає, що проголошена президентом США Дональдом Трампом стратегія щодо війни в Афганістані приречена на провал, передає Радіо Свобода.

"З першого дня ми дуже чітко говорили, що військова стратегія в Афганістані не спрацювала і не спрацює", - заявив пакистанський прем’єр, додавши, що має бути "політичне врегулювання".

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Аббасі обійняв посаду три тижні тому після відсторонення попередника. За словами нового прем'єра, Ісламабад підтримує боротьбу з терористами в сусідньому Афганістані, але не дозволить конфлікту поглинути Пакистан.

Як повідомляє Reuters, 27 серпня біля американського консульства у пакистанському Карачі пройшла демонстрація шиітської організації проти Трампа. Учасники, зокрема, несли плакати з гаслами "Стули пельку, Трамп", "Розбити Ізраїль" та "Зв'язок Індії з США - диявольський".

21 серпня президент США оголосив про нові підходи своєї адміністрації щодо Афганістану, де міжнародна коаліція на чолі зі США та афганський уряд 16 років ведуть боротьбу проти угруповання "Талібан", "Аль-Каїди" та інших екстремістських груп. За словами Трампа, міністр оборони США Джим Маттіс запропонував союзникам ухвалити рішення про збільшення військового контингенту в Афганістані. Зокрема, Штати мають намір направити до Афганістану ще 4 тисячі військовослужбовців.

"Талібан" у відповідь заявив, що продовжуватиме "священну боротьбу".