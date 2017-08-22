Клятва "джихаду" продовжиться: Талібан відреагував на рішення Трампа щодо американських військових в Афганістані

Талібан відреагував на рішення Дональда Трампа тримати американські війська в Афганістані без встановленого графіка виведення військ. Про це пише Reuters з посиланням на прес-секретаря афганських талібів.

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«Замість продовження війни в Афганістані американці повинні були подумати про виведення своїх солдатів з Афганістану», - сказав представник талібів Забіхулла Муджахід в своїй заяві, опублікованій через кілька годин після телевізійного мовлення Трампа про політику США в Афганістані і Південної Азії.

Муджахід сказав: «Поки в нашій країні є хоч один американський солдат», ісламістські повстанці «продовжать наш джихад».

Як повідомляв УНІАН раніше,президент США Дональд Трамп схвалив документ про нову стратегію Білого дому щодо Афганістану.

Згідно цієї ініціативи, тепер в Афганістан будуть направлені додатково 4 тисячі американських військовослужбовців.

В даний час в Афганістані працює близько 8400 військовослужбовців США та близько 5000 військовослужбовців з інших країн-членів НАТО та країн-партнерів.