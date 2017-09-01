Politico: США виділили $60 мільйонів на боротьбу з російською пропагандою

Держсекретар США Рекс Тіллерсон схвалив виділення $60 млн на фінансування Глобального центру взаємодії, який буде протистояти зовнішній пропаганді, повідомляє Politico з посиланням на чиновників Держдепартаменту. На цей крок Тіллерсона змусили законодавці, які вимагали виділення $80 млн, зазначає видання.

Читайте такожІнформаційна війна Росії в Балтії вже йде – голова МЗС ЛитвиЗ узгодженої Держдепом суми $20 млн буде спрямовано на боротьбу з пропагандою терористичних угрупувань, зокрема, "Ісламської держави". Ця сума вже направлена у фонди Держдепартаменту. Решта $40 млн буде переведена з фондів Пентагону, Тіллерсон вже схвалив прохання про переведення цієї суми. Ці гроші будуть витрачені на протистояння державної пропаганди, зокрема, Росії.

Чому Тіллерсон не попросив більше, як того вимагали законодавці, джерело видання не уточнює. Зазначається лише, що фінансовий запит «оснований на зусиллях з боротьби з пропагандою і дезінформацією, які (Глобальний центр взаємодії) виявив у ході консультацій» з іншими установами.

Сенатори вже відреагували на дії Тіллерсона, схваливши їх. За словами сенатора Кріса Мерфі, тепер вони зможуть "використовувати ці ресурси для протидії шкідливій пропаганді та підтримувати вільну пресу".