Пропаганда жаху і терору – Кремль обурився через премію World Press Photo знімку вбивства посла Росії

У Росії обурені присудженням премії World Press Photo фотографу Бурхана Озбіліджи за знімок з місця вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова. Про це заявили у російському посольстві в Анкарі.

У відомстві наголосили, що таке рішення є «деморалізаторським» та показує «повну деградацію етики і моральних цінностей».

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Крім того, у заяві посольства також зазначається, що знімки фотографа Associated Press є неприйнятною «пропагандою жаху і терору».

Нагадаємо, російський посол Андрій Карлов був убитий 19 грудня в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Йому в спину випустив 9 куль колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, який був звільнений з правоохоронних органів після спроби державного перевороту в липні 2016 року.