Біля Ейфелевої вежі у Парижі затримали чоловіка після повідомлень про загрозу теракту

01:29, 02 вересня 2017
Світ
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У ЗМІ з’явилася інформація про загрозу теракту біля Ейфелової вежі і появу на місці кінологів із собаками.

Поліція біля Ейфелевої вежі / REUTERS

Французька поліція заявила, що затримала чоловіка біля Ейфелевої вежі в Парижі в ночі в п'ятницю, після того, як у ЗМІ з’явилося повідомлення про сигнал тривоги.

Про це повідомляє Reuters.

"Людина була заарештована, інцидент закінчився", - заявив представник поліції Парижа.

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"Він не був озброєний, ми більше дізнаємося про його мотиви завтра", - додав чиновник.

Поліція сказала, що вежа не була евакуйована.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про начебто евакуацію Ейфелевої вежі через загрозу теракту і появу на місці кінологів із собаками.

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Теги: #Ейфелева вежа#загроза теракту