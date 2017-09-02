Біля Ейфелевої вежі у Парижі затримали чоловіка після повідомлень про загрозу теракту

Французька поліція заявила, що затримала чоловіка біля Ейфелевої вежі в Парижі в ночі в п'ятницю, після того, як у ЗМІ з’явилося повідомлення про сигнал тривоги.

Про це повідомляє Reuters.

"Людина була заарештована, інцидент закінчився", - заявив представник поліції Парижа.

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"Він не був озброєний, ми більше дізнаємося про його мотиви завтра", - додав чиновник.

Поліція сказала, що вежа не була евакуйована.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про начебто евакуацію Ейфелевої вежі через загрозу теракту і появу на місці кінологів із собаками.