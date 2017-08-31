У Каталонії визнали, що були попереджені про можливий теракт

Поліція Каталонії визнала, що за кілька місяців до теракту в Барселоні отримувала інформацію з різних джерел про можливість нападів на бульварі Ла Рамбла. Про це заявив міністр внутрішніх справ у регіональному уряді Каталонії Хоакім Форн, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на El Mundo.

Однак, за його словами, правоохоронці розцінювали ці попередження як такі, що мають "низький рівень вірогідності".

Раніше видання El Periodico повідомило, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США 25 травня надіслало попередження до поліції Каталонії (Mossos d'Esquadra) про можливі теракти в Барселоні. При цьому видання навело відповідний документ.

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Форн зазначив, що повідомлення від 25 травня було серед десятків інших попереджень, які поліція отримувала протягом місяців перед терактами. Однак, як наголошують в поліції Каталонії, і національний уряд Іспанії і регіональна влада Каталонії заявили, що цим повідомленням не вистачає достовірності.

На думку каталонських правоохоронців, нинішнє поширення інформації про численні попередження про теракти, які надходили раніше, слугує кампанії дискредитації поліції Каталонії і руйнуванню її "доброго іміджу".

Як відомо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих.