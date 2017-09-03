В НАТО відреагували на випробування водневої бомби в КНДР

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг рішуче засудив чергові ядерні випробування Північної Кореї та закликав Пхеньян відмовитися від дій, які призведуть до посилення напруженості. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві генсека НАТО, розповсюдженій в неділю в Брюсселі.

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"Я рішуче засуджую те, що Північна Корея провела сьогодні шості ядерні випробування. Це є ще одним грубим порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН, зокрема резолюції 2321, прийнятій у листопаді 2016 року", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що НАТО стурбований дестабілізуючою манерою поведінки Пхеньяну, яка становить загрозу для регіональної та міжнародної безпеки. На переконання генсека Альянсу, режим повинен негайно повністю припинити всю існуючу діяльність, пов'язану з ядерними і балістичними ракетами, з подальшою можливістю це перевірити, і зробити так, щоб цей процес був незворотнім.

Він також закликав керівництво КНДР до діалогу з міжнародним співтовариством. "Я закликаю Північну Корею виконувати свої міжнародні зобов'язання і відмовитися від будь-яких загроз і дій, які можуть призвести до посилення напруженості і нестабільності", - підкреслив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, влада Північної Кореї в неділю, 3 вересня, офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби. Незадовго до цього Японія підтвердила, що КНДР провела новий етап ядерних випробувань. Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли Пхеньян востаннє проводив ядерні випробування.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна "абсолютно неприйнятними". Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Північну Корею негайно відмовитися від ядерних випробувань і зазначила, що очікує єдиного підходу міжнародної спільноти у вирішенні цього питання.

Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц закликав Раду безпеки ООН відреагувати на ядерні випробування Північної Кореї.