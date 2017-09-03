Японія висловила КНДР "жорсткий протест" у зв'язку з можливим шостим ядерним випробуванням

Японія направила Північній Кореї «жорсткий протест» у зв'язку з можливим проведенням шостого ядерного випробування. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє РБК з посиланням на видання Nikkei Asian Review.

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«Якщо Північна Корея дійсно провела ядерне випробування, це абсолютно неприйнятно, і ми повинні подати жорсткий протест проти цієї акції», — сказав Абе. Також він доручив міністерствам і відомствам збирати та аналізувати інформацію про наслідки землетрусу. Крім того, японський прем'єр-міністр наказав підтримувати тісний контакт зі США та Китаєм у зв'язку з можливим ядерним випробуванням КНДР.

Також міністр закордонних справ Японії Таро Коно після засідання Ради Національної безпеки країни закликав США і Південну Корею скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє телеканал NHK.

Раніше стало відомо про те, що в КНДР стався землетрус. За різними оцінками, його магнітуда коливалася від 5,8 до 6,4. За словами Сіндзо Абе, підземні поштовхи могли бути спричинені ядерними випробуваннями КНДР. У свою чергу, Таро Коно заявив, що японська сторона на підставі отриманих даних прийшла до висновку, що Північна Корея дійсно провела ядерне випробування.

У Південній Кореї також вважають, що землетрус було викликано північнокорейським ядерним випробуванням. За інформацією військових Південної Кореї, ядерну зброю було випробувано на полігоні біля міста Кильчжу провінції Хамген-Пукто.

За інформацією Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в Японському морі. Востаннє підземні поштовхи такої сили біля Корейського півострова було зафіксовано в 1994 році.

Раніше повідомлялося про те, що влада КНДР заявила про створення водневої бомби. Зокрема, північнокорейські вчені створили термоядерну боєголовку, яку можна встановити на балістичну ракету. Розробку продемонстрували лідеру КНДР Кім Чен Ину. Він похвалив вчених за створення водневої бомби «у повній відповідності до ідей чучхе».