КНДР офіційно оголосила про успішне випробування водневої бомби

Влада Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в неділю, 3 вересня, офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби.

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Як передає Deutsche Welle, згідно із заявою Пхеньяна, йдеться про розробку водневої бомби, яку можна буде доставити за допомогою наявних у КНДР балістичних ракет.

Незадовго до цього Японія підтвердила, що Північна Корея провела новий етап ядерних випробувань. "(Японський - Ред.) уряд підтверджує, що Північна Корея здійснила ядерне випробування після вивчення інформації з метеорологічних агенцій та інших даних", - заявив міністр закордонних справ країни Таро Коно. Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли КНДР востаннє проводила ядерні випробування.

У зв'язку з цим Японія висловила офіційний протест через своє посольство у Пхеньяні. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна "абсолютно неприйнятними".

Раніше стало відомо, що сейсмологи Південної Кореї та Китаю вранці в неділю, 3 вересня, зафіксували два землетруси магнітудою 5,6 та 4,6 поблизу звичного місця проведення ядерних випробувань КНДР. За оцінками американських експертів, сила поштовхів сягала магнітуди 6,3.