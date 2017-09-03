Північна Корея повинна негайно відмовитись від ядерних випробувань - Могеріні

15:42, 03 вересня 2017
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Могеріні повідомила, що перебуватиме на зв'язку з партнерами протягом дня і вже завтра зустрінеться з виконавчим секретарем Підготовчої комісії Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) Лассином Зербо і генеральним директором МАГАТЕ Юкія Амано. 

Федеріка Могеріні / REUTERS

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Північну Корею негайно відмовитися від ядерних випробувань і зазначила, що очікує єдиного підходу міжнародної спільноти у вирішенні цього питання. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідній заяві, розповсюдженій в неділю в Брюсселі.

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"Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) провела ще одне ядерне випробування. Це є ще одним прямим і неприйнятним порушенням міжнародних зобов'язань КНДР не проводити випробування ядерної зброї, як це визначено кількома Резолюціями РБ ООН, і є серйозною провокацією, великою загрозою для регіональної та міжнародної безпеки, а також серйозною проблемою для глобального режиму нерозповсюдження (ядерної зброї – УНІАН)", - переконана Могеріні.

При цьому високий представник зазначила, що позиція ЄС з цього питання є чіткою.

«КНДР повинна повністю відмовитися від програм ядерної зброї масового знищення та балістичних ракетних програм, з можливістю перевірити цей процес, який має бути незворотнім, та негайно припинити всю пов'язану з цим діяльність», - заявила вона.

Могеріні повідомила, що перебуватиме на зв'язку з партнерами протягом дня і вже завтра зустрінеться з виконавчим секретарем Підготовчої комісії Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) Лассином Зербо і генеральним директором МАГАТЕ Юкія Амано.

"І я буду ставити питання КНДР на порядок денний неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Таллінні наступного тижня. Дуже важливо, щоб ми в Європейському Союзі і все міжнародне співтовариство продовжували займатися цим на спільній і узгодженій основі", - наголосила вона.

В цьому контексті в ЄС очікують на обговорення цього питання на Раді Безпеки ООН. "ЄС, як завжди, буде тісно координувати свої дії з її рішенням", - додала високий представник.

Як повідомляв УНІАН, влада Північної Кореї в неділю, 3 вересня, офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби. Ці дії КНДР засудили світові лідери, а також міжнародні організації. В тому числі, голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Себастьян Курц закликав Раду безпеки ООН відреагувати на ядерні випробування Північної Кореї та назвав дії КНДР безрозсудним і безвідповідальним.

Незадовго до цього Японія підтвердила, що КНДР провела новий етап ядерних випробувань. Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли Пхеньян востаннє проводив ядерні випробування.

У зв'язку з цим Японія висловила офіційний протест через своє посольство у Пхеньяні. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна "абсолютно неприйнятними".

Раніше стало відомо, що сейсмологи Південної Кореї та Китаю вранці в неділю, 3 вересня, зафіксували два землетруси магнітудою 5,6 та 4,6 поблизу звичного місця проведення ядерних випробувань КНДР. За оцінками американських експертів, сила поштовхів сягала магнітуди 6,3.

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Теги: #ядерні випробування в кндр#випробування бомби в КНДР