Сеул після ядерних випробувань КНДР заявив про готовність розмістити у себе "найпотужнішу" зброю зі США

Південна Корея заявила про готовність розмістити на своїй території «найпотужнішу» тактичну зброю зі США, повідомляє агентство Younhap. Про це за підсумками засідання Ради безпеки Південної Кореї заявив головний радник президента з національної безпеки Чон Ий Ен, передає РБК.

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За його словами, Сеул і його союзник, Вашингтон, найближчим часом обговорять питання розгортання на території Південної Кореї «найпотужнішої тактичної зброї зі США».

«Президент Мун Джеін доручив (військовим – ред.) розробити відповідні кроки корейсько-американського альянсу з протидії безрозсудним провокаціям з боку Північної Кореї і бути готовими до подальших провокацій», — сказав Чон Ий Ен.

Крім того, офіційний Сеул заявив про те, що «рішуче засуджує» останнє випробування ядерної зброї, проведене Північною Кореєю. Влада Південної Кореї також обіцяє, що будуть домагатися «нових дієвих санкцій» в Радбезі ООН. «Президент Мун Джеін заявив, що країна не дозволить Північній Кореї продовжувати розвивати свої ядерні і ракетні технології», — сказав Чон Ий Ен.

Радник президента Південної Кореї також повідомив, що вже провів дві телефонні розмови зі своїм американським колегою, радником президента США з національної безпеки Гербертом Макмастером. За його словами, найближчим часом буде узгоджено час телефонних переговорів між президентами Південної Кореї і США.

Екстрену нараду з питань національної безпеки було проведено у Сеулі сьогодні, після того як сейсмологічні станції країни зафіксували землетрус з епіцентром у районі північнокорейського полігону Пхунгери. Пізніше офіційний Пхеньян заявив про успішне випробування водневої боєголовки. За заявою КНДР, випробування пройшло «ідеально».

Військова база США на території Південної Кореї — одна з найбільших зарубіжних баз США. Всього на території Південної Кореї розміщено майже 30 тис. американських військових (більше тільки в Німеччині і Японії).

Американську тактичну ядерну зброю було вивезено з території Південної Кореї в 1991 році. У 2012 році Конгрес США підтримав план її повернення в Південну Корею для захисту від північнокорейської загрози, однак тоді Міноборони Південної Кореї негативно ставилося до такої ідеї.