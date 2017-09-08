У Сирії ліквідували двох ключових ватажків "Ісламської держави"

Антитерористична коаліція під егідою США заявила, що ліквідувала в Сирії двох ватажків терористів "Ісламської держави" (ІД), передає ТСН.

Читайте такожВатажок ІДІЛ планує нові атаки в Європі - ЗМІ"Ліквідація цих ключових лідерів перешкоджає інженерній діяльності ІД", - йдеться в повідомленні коаліції.

Першим ліквідували ватажка, який відповідав за розробку зброї та виготовлення вибухівки Абу Анас аль-Шамі. Його вбили 4 вересня біля сирійського міста Майадина. Він також відповідав за планування використання бомб і вибухівки під час терактів у різних країнах. Він курував операції з установки вибухівки в автомобілі та будівлі.

Інший убитий бойовик Джунейда ур-Реман був старшим тренером і інженером-пілотом літаків, відповідав за роботу безпілотників ІД – займався установкою вибухівки на дрони для терактів в Сирії та інших країнах. Його ліквідували в Аль-Ашара, неподалік від Майадини.

Коаліція на чолі з США заявляє, що буде і надалі ліквідовувати ватажків "Ісламської держави" в Сирії та Іраці, щоб остаточно припинити діяльність цієї міжнародної терористичної організації.