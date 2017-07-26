ЗМІ повідомили, що ватажок ІДІЛ аль-Багдаді живий і перебуває в Сирії

Ватажок угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр Аль-Багдаді живий і перебуває в Сирії. Про це повідомляє "112", посилаючись на Al-Quds Al-Arabi.

"Багдаді, ймовірно, живий і ховається у селах у сільській місцевості в Дейр-ез-Зор на сирійсько-іракському кордоні Сиріна. Через цю область відступають багато бойовиків з міст, над якими був втрачений контроль в Іраку і Сирії", - повідомили джерела.

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Повідомляється, що аль-Багдаді досі грає ключову роль в ІДІЛ.

Нагадаємо, 11 липня 2017 року іракські ЗМІ знову повідомили про загибель аль-Багдаді. Новині про смерть передували повідомлення про те, що ІДІЛ зняла заборону на поширення будь-якої інформації, що стосується долі аль-Багдаді. За поширення чуток про смерть ватажка раніше передбачалося покарання - 50 батогів.

Раніше високопоставлений представник курдських контртерористичних сил Лахур Талабані заявив, що ватажок "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді найімовірніше живий і знаходиться на півдні від міста Ракка.