ІД закликала до нападів на Заході, Близькому Сході, в Росії та Азії

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» закликало під час священного для мусульман місяця Рамадан до нападів на Заході, Близькому Сході, в Росії та Азії. Аудіозверення, яке надійшло від представника бойовиків, закликало прихильників угруповання розпочинати, зокрема, атаки в США, Європі, Росії, Австралії, Іраку, Сирії, Ірані та на Філіппінах. Про це повідомляє "Радіо свобода".

Звуковий запис був поширений 12 червня на каналі ісламістів у Telegram, додатку для обміну повідомленнями. Його пов’язують з офіційним представником угруповання Абу аль-Хасаном аль-Мухаджиром. Достовірність запису не може бути незалежно перевірена, хоча голос був таким же, як і попереднє аудіоповідомлення, також, ймовірно, від Мухаджира.

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Тим часом, Сполучені Штати запровадили фінансові санкції стосовно двох ймовірних бойовиків-ісламістів, обвинувачених у виробництві хімічної зброї, повідомили у Казначействі США 12 червня. Повідомляється, що це перші такого роду санкції щодо члена угруповання «Ісламська держава».

У заяві йдеться, що серед осіб, які потрапили під санкції, є ватажок ісламістів, відповідальний за створення бомб в іракській провінції Кіркук. Інший ісламіст означений Держдепартаментом як «глобальний терорист».