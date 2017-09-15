Трамп на Генасаблеї ООН закликатиме країни світу поважати суверенітет кожної держави

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час свого виступу в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй закликатиме усі країни світу поважати суверенітет кожної держави.

Про це на брифінгу у Білому домі, який транслювався на його офіційному сайті, повідомив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.

Зокрема, він заявив, що в рамках 72-ї сесії Генасамблеї ООН Трамп відстоюватиме послідовну позицію щодо зміцнення миру, сприяння процвітанню та підтримання суверенітету і відповідальності.

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Як сказав Макмастер, мир у світі залежить від внеску усіх країн. "Суверенітет та підзвітність - основоположні принципи для миру та процвітання. Америка поважає суверенітет інших країн, очікує, що інші країни робитимуть так само, і наполегливо закликає усі уряди бути підзвітними перед їхніми громадянами", - заявив Макмастер.

"Ця підзвітність порушена у таких місцях, як Венесуела та Сирія. І ми також сьогодні бачимо ревізіоністські держави, які погрожують суверенітету на Середньому Сході, Східній і Південній Європі та Східній Азії", - наголосив радник Трампа.

За його словами у понеділок, 18 січня, Трамп приєднається до високопосадовців ООН та лідерів понад 120 країн з метою обговорення реформування інституцій ООН.

Макмастер сказав, що Трамп висловить підтримку зусиллям генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо реформування організації.

Також 18 вересня Трамп зустрінеться з лідерами Франції та Ізраїлю. Очікується, що на цих зустрічах головна увага буде зосереджена на "дестабілізуючій поведінці Ірану, включаючи порушення ним суверенітету держав на Близькому Сході". Того ж дня ввечері Трамп проведе робочу вечерю з лідерами країн Латинської Америки. Президент США має намір обговорити кризу у Венесуелі.

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"У ранковій промові президента у вівторок на Генеральній асамблеї робитиметься наголос на необхідності, щоби держави сприяли миру та процвітанню при дотриманні суверенітету та підзвітності як незамінних умовах міжнародного порядку", - наголосив Макмастер.

"Він наполегливо закличе усі держави об'єднатися разом, щоби відповісти серйозним небезпекам, які загрожують нам усім", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Петром Порошенком 21 вересня у Нью-Йорку в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.