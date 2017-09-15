Трамп зустрінеться з Порошенком 21 вересня в Нью-Йорку - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Петром Порошенком 21 вересня у Нью-Йорку в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це на брифінгу у Білому домі, який транслювався на його офіційному сайті, повідомив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.

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Зокрема, він поінформував про програму заходів, в яких буде брати участь Трамп в рамках 72-ї сесії Генасамблеї ООН.

"В четвер президент зустрінеться з лідерами Туреччини, Афганістану та України", - заявив Макмастер.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко планує обговорити на Генасамблеї ООН ідею створення групи міжнародних друзів України з деокупації Криму. Також президент сподівається на підтримку в ООН української ініціативи про миротворців на Донбасі, щоб зупинити війну.

Як заявила речник Державного департаменту Хезер Науерт, США підтримують розміщення миротворців на Донбасі з широким мандатом і на кордоні з РФ.