У Нью-Йорку відкрилася 72-а сесія Генасамблеї ООН

У вівторок, 12 вересня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкрилася 72 - я сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Її голова Мирослав Лайчак зі Словаччини висловив надію, що нинішня сесія зробить важливий внесок у зміцненні миру і безпеки на планеті. Він повідомив, що центральними темами в найближчі 12 місяців будуть превентивна дипломатія та захист мігрантів, повідомляє Центр новин ООН.

«Я сподіваюся, що ми зможемо дати відповіді на найбільш важливі питання сьогодення. Для мене це, в першу чергу, питання миру і запобігання конфліктів. Ми бачимо, на жаль, що конфліктів занадто багато, і здається, що ми не в змозі їх контролювати. Ми повинні більше уваги приділяти запобіганню конфліктів. Це те, що я називаю дипломатією», - заявив Мирослав Лайчак в інтерв'ю Службі новин ООН.

Читайте такожПутін відмовився брати участь у Генасамблеї ООН

Виступаючи на відкритті 72-ї сесії Генеральної Асамблеї Генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив, що ООН повинна докладати більше зусиль для адаптації до сучасних умов та успішного виконання поставлених перед нею завдань.

«Незважаючи на конфлікти і важкі наслідки злиднів, я переконаний в тому, що ми живемо в епоху потенційно якісних змін, а рішучі заходи, прийняті у межах 72-ї сесії, дозволять нам реалізувати цей потенціал», - зазначив глава ООН.

Щорічні загальні дебати на 72-й сесії будуть проходити з 19 по 25 вересня. Традиційно в цей період перед Асамблеєю виступають більше сотні глав держав і урядів, а також міністри закордонних справ і глави делегацій. Згідно з давньою традицією, першими в загальних дебатах у Генеральній Асамблеї виступлять Бразилія і США.

Генеральна Асамблея - один із шести головних органів ООН. В ній представлені всі 193 держави - члена Організації.

В ході 72-ї сесії Генеральної Асамблеї призначено розгляд приблизно 180 питань, що містяться у її порядку денному. Серед них - забезпечення миру і безпеки, боротьба з тероризмом та іншими формами кримінальної злочинності, захист прав людини і навколишнього середовища, питання соціального і економічного розвитку. Асамблея продовжить розгляд пропозицій про реформування Ради Безпеки.