У НАТО прокоментували російсько-білоруські військові навчання

Спільні масштабні військові навчання Росії й Білорусі «Захід-2017», які відбуваються з 14 по 20 вересня, схожі на підготовку до великої війни.

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Про це заявив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, передає Delfi.

За словами чеського генерала, Альянс активізував своє прагнення відновити військові зв'язки з Росією, аби під час маневрів уникнути "небажаних потенційно можливих інцидентів".

Незважаючи на твердження Москви, що "НАТО не вважається ворогом" і що "навчання не спрямовані проти Альянсу", чеський генерал нагадав, що Росія не дотримувалася встановленого принцип щодо маневрів. У Росії стверджують, що в навчаннях беруть участь близько 12 700 військовослужбовців, однак, як заявив Павел, в них задіяні від 70 до 100 тисяч військових.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Перший етап навчань закінчився 16 вересня. 17 вересня розпочався другий етап - активна фаза. Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії.

Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 18 вересня, проінспектує хід цих навчань в Ленінградській області.

Напередодні до Мінська прибули спостерігачі за навчаннями від Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, України, Швеції, Естонії - по два представники від кожної запрошеної держави.