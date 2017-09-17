Путін завтра має намір проінспектувати хід навчань "Захід-2017"

Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 18 вересня, проінспектує хід російсько-білоруських навчань "Захід-2017" у Ленінградській області.

Про це повідомили у прес-службі Кремля.

«Верховний головнокомандувач проінспектує дії збройних сил Союзної держави Росії і Білорусі на основному етапі спільного стратегічного навчання «Захід-2017», який відбудеться на полігоні «Лузький», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Перший етап навчань закінчився 16 вересня. 17 вересня розпочинається другий етап - активна фаза. Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях буде задіяно 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

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Однак секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що реально в навчаннях «Захід-2017» візьмуть участь 240 тис. чоловік. Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон із Росією.

У Міноборони РФ запевнили, що в рамках навчань «Захід-2017» не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі. Зокрема, провідний білоруський опозиційний лідер Микола Статкевич оцінює таку ймовірність в 10%.

У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня пообіцяло, що всі російські військові, які беруть участь в навчаннях, залишать білоруську територію до 30 вересня.

В цілому на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошені 80 спостерігачів, зокрема, з України і країн НАТО.