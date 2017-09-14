У Кремлі відреагували на заяви України і НАТО про військові навчання "Захід-2017"

У Кремлі назвали провокацією «нагнітання пристрастей» навколо навчань «Захід-2017». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Читайте такожАктивна фаза навчань "Захід-2017": у МЗС Білорусі повідомили про деталі «Навряд чи якісь закиди прийнятні. Міноборони в ході навчань завжди зберігає максимально можливий рівень транспарентності, тому закидів щодо того, що недостатній рівень відкритості, ми не приймаємо», - заявив Пєсков.

«Ми вважаємо абсолютно провокаційною ось цю хвилю нагнітання пристрастей навколо цих навчань. Це звичайна практика, це право будь-якої країни і звичайна практика проведення таких навчань», - наголосив він.

За словами Пєскова, все проводиться суворо відповідно до міжнародного права і відповідних правил.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії «Захід-2017» заплановано на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців. Росія перекинула в Білорусь танки і бойову авіацію.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках навчань «Захід-2017» не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну, але задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі, оскільки його політика непередбачувана. Зокрема, провідний білоруський опозиційний лідер Микола Статкевич оцінює таку ймовірність у 10%.

У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня знову наголосило на оборонному характері навчань "Захід-2017" і пообіцяло, що всі російські військові, які беруть в них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня. Крім того, оборонне відомство Білорусі обіцяє щодня звітувати, як проходять навчання.

В цілому на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено 80 спостерігачів, у тому числі з України і країн НАТО.

Напередодні навчань «Захід-2017» до Литви прибули сім американських винищувачів.