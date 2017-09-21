Стівену Кінгу виповнюється 70: підбірка найяскравіших екранізацій книг короля жахів (відео)

Сьогодні одному з найпопулярніших письменників сучасності - Стівену Кінгу - виповнюється 70 років. Зараз він всесвітньовідомий і один з найбагатших письменників у світі.

Його перший роман "Керрі" 30 разів отримував відмову від видавців. Кінг у розпачі викинув рукопис на смітник. Однак дружина врятувала цей твір і умовила чоловіка спробувати ще раз. Зрештою письменнику одне з видавництв надіслало чек з гонораром - у 2,5 тисячі доларів. Саме той роман "зі смітника" відкрив світу ім'я Стівена Кінга.

Читайте такожСтівен Кінг дав підказку, який з його романів можуть взяти за основу для майбутнього фільму

А далі з року в рік книги генія містичного жанру стають фільмами та серіалами. Чого варті тільки "Втеча із Шоушенка", "Лангольєри", "Зелена миля", "Сяйво", "Воно" та ще більше десятка картин, які стали улюбленими у мільйонів глядачів.

Далі пропонуємо підбірку найяскравіших стрічок за книгами Стівена Кінга.