Згвалтував і вбив 33 хлопців: ЗМІ розповіли, хто був прототипом жахливого клоуна з "Воно"

Роман Стівена Кінга «Воно» і його екранізації популярні вже більше 20 років. Персонажів тероризує "невідома істота, що бере силу зі страху, ненависті і розчарування", одне із втілень котрої - клоун. У зв'язку з виходом нового фільму ЗМІ нагадали про те, що прототипом вбивці в образі клоуна вважається американський маніяк Джон Гейсі. Він згвалтував і вбив 33 хлопця у віці від 14 до 25 років.

Джон народився в 1942-му в Чикаго. Його батько зловживав алкоголем і бив дружину і сина. У дитинстві Гейсі часто хворів. Йому довелося стати об'єктом домагань приятеля його батька. Не витримавши, Гейсі кинув школу і переїхав у Лас-Вегас. Там він влаштувався працювати в морг, поки директор не заявив у поліцію, що новий співробітник гвалтує трупи. Поліція не зацікавилася, але Гейсі довелося змінити роботу.

Читайте також"Ніяких більше клоунів, Дональд": Кінг заборонив Трампу дивитися фільми за його книгами

Він став менеджером фаст-фуду і одружився. Після роботи примушував юних підлеглих до сексу. У 1972-му здійснив перше вбивство - зарізав коханця і в цей момент відчув сильний оргазм. Незабаром у Гейсі з'явилася система. Ввечері він їздив по місту на великому чорному автомобілі, знайомився з хлопцями, кликав до себе додому, а там гвалтував, катував і вбивав.

Його шлюб не був вдалим. Після розлучення Джона Гейсі почав складати тіла у підвалі, а коли той переповнився - кидав у річку чи закопував. Підтримуючи імідж добропорядного громадянина, Гейсі виступав на дитячих святах у ролі клоуна.

У 1978-му пропав підліток, який йшов влаштовуватися до Гейсі на роботу. Поліцейські нагрянули з обшуком до нього в будинок. У будинку знайшли наручники, снодійне і фалоімітатори. У підвалі знайшли останки тіл жертв Гейсі.

Маніяк повідомив, що страждає роздвоєнням особистості, і вбивства здійснювало його "друге я". Його засудили до смертельної ін'єкції і стратили в 1994-му році.

Як повідомляв УНІАН, у липні була опублікована книга, в якій розповідається, зокрема, про неймовірну історію вбивці з Австралії. Колишній працівник бойні вбив кузину, після чого таємно оселився в зоопарку. Там він крав їжу у тварин, а також убив і з'їв черепаху. Йому вдалося ховатися шість років, до 2012 року.