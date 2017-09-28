Дружина засновника Playboy не отримає жодної копійки з його спадщини

Дружина засновника чоловічого журналу Playboy Х'ю Хефнера Крістал Харріс не успадкує статки покійного чоловіка. Про це повідомляє The Daily Mail.

Читайте такожУ США помер засновник Playboy Х'ю ХефнерЗазначається, що перед весіллям з Хефнером 31-річна Харріс підписала шлюбний контракт з досить жорсткими умовами. Крім того, її ім'я не згадується в заповіті бізнесмена.

Статки бізнесмена перейдуть його дітям - Крісті, Девіду, Марстону і Куперу, ще частина буде перерахована Університету Південної Каліфорнії і кільком благодійним організаціям.

Хефнер і Харріс відсвяткували весілля в 2012 році в Лос-Анджелесі. Засновник Playboy зазначав, що його не бентежить різниця у віці 60 років і він був готовий жити з дружиною до самої смерті.

Харріс - його третя дружина. У 1949 році він одружився на Мілдред Вільямс і прожив з нею 10 років. У 1989-му він зіграв весілля з Пойтемате Кімберлі, пара розлучилася в 1998 році.

У ніч на 28 вересня у Twitter чоловічого журналу з'явилося повідомлення про те, що американська ікона і засновник Playboy Х'ю М. Хефнер пішов з життя. Йому був 91 рік.