Південна Корея очікує провокації від КНДР у зв'язку із річницею заснування компартії

Південна Корея очікує в середині жовтня провокації від КНДР у зв’язку з річницею заснування своєї комуністичної партії. Про це повідомляє Reuters.

У Сеулі вважають, що активних дій від Пхеньяна очікувати з 10 по 18 жовтня.

Повідомляється також про ризики нещасних випадків, які можуть призвести до розпалювання конфлікту.

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"Президент США говорить про військові і дипломатичні варіанти, але Південна Корея не може знову пройти через війну" - заявили у правлячі Демократичній партії Південної Кореї.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що якщо Америка використовує силу проти Північної Кореї, то це буде «руйнівним» для Пхеньяну.

Разом з тим Трамп наголосив, що військове втручання не є першим варіантом, який розглядає Вашингтон.

"Ми повністю готові до другого варіанту (застосування військової сили, - ред.), не кращий варіант. Але, якщо ми виберемо його, він буде руйнівним, я кажу вам, руйнівним для Північної Кореї. Це називається військовий варіант. Якщо нам доведеться, ми його приймемо", - пояснив Трамп.