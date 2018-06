КНДР підтвердила, що над Японією пролетіла ракета Hwasong-12: з’явилися перші фото запуску

З’явилися перші світлини вчорашнього запуску північнокорейської ракети, яка пролетіла над Японією і розірвалася у повітрі.

Відповідні фото північнокорейської інформаційної агенції (KCNA) оприлюднив кореспондент американського телеканалу CNN Вілл Ріплі у своєму Twitter.

#breaking First KCNA pics of North Korean missile launched over Japan. Kim Jong Un "will continue to watch US...and decide future action" pic.twitter.com/BFfeTjkdkt

«Кім Чен Ин продовжує спостерігати за США і приймати рішення щодо майбутніх дій», – йдеться в коментарі журналіста до фотографій.

За його словами, північнокорейські офіційні особи повідомили телеканалу, що запуск ракети став «прелюдією до більш військових варіантів, спрямованих на Гуам (неприєднана територія США, де розташована найбільша стратегічна американська військова база в Тихому океані – ред.), і в майбутньому буде більше таких запусків».

North Korean officials tell @CNN launch was a prelude to more military options aimed at Guam and there will be more such launches in future https://t.co/LWvYyqdJaz