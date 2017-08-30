КНДР підтвердила, що над Японією пролетіла ракета Hwasong-12: з’явилися перші фото запуску

01:29, 30 серпня 2017
Світ
252 0

Чиновники КНДР заявили телеканалу CNN, що над Японією пролетіла міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-12, вперше представлена у квітні 2017 року. 

КНДР підтвердила запуск в бік Японії ракети Hwasong-12 / фото twitter.com/willripleyCNN

З’явилися перші світлини вчорашнього запуску північнокорейської ракети, яка пролетіла над Японією і розірвалася у повітрі.

Читайте такожГенсек ООН засудив ракетний запуск КНДР

Відповідні фото північнокорейської інформаційної агенції (KCNA) оприлюднив кореспондент американського телеканалу CNN Вілл Ріплі у своєму Twitter.

«Кім Чен Ин продовжує спостерігати за США і приймати рішення щодо майбутніх дій», – йдеться в коментарі журналіста до фотографій.

За його словами, північнокорейські офіційні особи повідомили телеканалу, що запуск ракети став «прелюдією до більш військових варіантів, спрямованих на Гуам (неприєднана територія США, де розташована найбільша стратегічна американська військова база в Тихому океані – ред.), і в майбутньому буде більше таких запусків».

При цьому чиновники КНДР підтвердили CNN, що над Японією пролетіла міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-12, вперше представлена у квітні 2017 року. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ракетні випробування КНДР
Теги: #запуск ракети КНДР в бік Японії#фото запуску ракети КНДР