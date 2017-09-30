Поліція Іспанії взяла під контроль комунікаційний центр уряду Каталонії

Іспанська поліція взяла під контроль Центр телекомунікацій та інформаційних технологій каталонського уряду напередодні забороненого Іспанією референдуму про незалежність. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

Як відомо, Мадрид відправив тисячі поліцейських в північно-східний регіон, щоб зупинити проведення референдуму 1 жовтня.

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За даними видання, Цивільна гвардія Іспанії увійшла в будівлю телекомунікаційного центру уряду Каталонії, де мали збирати електронні голоси.

Повідомляється, що Високий суд Каталонії вчора наказав женералітату (уряду) призупинити використання комп'ютерних послуг, активізованих для електронного голосування в день референдуму.

Як відомо, референдум про незалежність Каталонії повинен пройти 1 жовтня, однак Мадрид робить все можливе, щоб не допустити його проведення.

Зокрема, 20 вересня іспанська поліція провела обшуки в офісі уряду Каталонії, після чого прем'єр-міністр регіону Карлес Пучдемон звинуватив Мадрид у фактичному запровадженні "надзвичайного стану" у Каталонії. Іспанська поліція здійснила 41 обшук в Барселоні, затримала 14 осіб і конфіскувала дев'ять мільйонів бюлетенів, підготовлених для проведення референдуму про незалежність.