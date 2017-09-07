Парламент Каталонії схвалив референдум про незалежність від Іспанії

Каталонський парламент у середу проголосував за проведення референдуму про незалежність 1 жовтня та процес відокремлення від Іспанії, якщо громадяни проголосують "за". Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Після 12 годин дискусії більшість парламентарів схвалила відповідне законодавство, яке дозволяє проголосити незалежність Каталонії вже за 48 годин у разі отримання згоди населення.

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Депутати, які виступали проти незалежності, покинули залу перед голосуванням. Прихильники відокремлення на чолі з главою регіону Карлесом Пучдемоном після переможних результатів заспівали гімн Каталонії.

На референдумі каталонцям поставлять запитання "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною республікою?". Як відзначає агентство, кількість прихильників незалежності у Каталонії зменшується на тлі покращення економічної ситуації в країні. Втім більшість каталонців хочуть мати можливість проголосувати щодо цього питання.

Нагадаємо, у 2014 році у Каталонії був проведений неформальний референдум за відокремлення від Іспанії, хоча його було заборонено судом. Тоді з 6,3 мільйона осіб, що мають право голосувати, 2,3 мільйона прийшли на референдум, з них 80 відсотків висловилися за незалежність Каталонії.

У листопаді 2015 року каталонський парламент затвердив "дорожню карту" досягнення незалежності від центрального уряду в Мадриді. Проте у серпні 2016 року цю постанову каталонського парламенту анулював Конституційний суд Іспанії.