У Барселоні вперше затримано сепаратистів

Іспанська поліція в середу, 20 вересня, в Барселоні затримала помічника віце-голови каталонського уряду Хосепа Марію Хове і ще більше 10 людей. Крім того, були проведені обшуки в приміщеннях, які займає уряд автономної області, який готує референдум про незалежність. Обшуки пройшли у відділах зовнішньої політики, економіки, а також в кабінеті голови Каталонії, як повідомляє DW.

Газета El Pais повідомляє про затримання в загальній складності 14 осіб та конфіскації в ході обшуків близько 1,3 мільйони листівок, а також інших документів і атрибутів, що мають відношення до запланованого референдуму.

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Іспанський уряд намагається перешкодити проведенню визнаного антиконституційним референдуму, запланованого на 1 жовтня. Після того як каталонський парламент у середу ввечері, 6 вересня, прийняв закон про референдум щодо відокремлення цього регіону від решти Іспанії, іспанська влада анонсували контрзаходи.

Оскільки прийнятий в Барселоні закон порушує конституцію Іспанії, яка не допускає поділ країни, то уряд звернувся до Конституційного суду (КС), який призупинив дію цього закону. Крім того, Мадрид закликає притягнути до кримінальної відповідальності лідерів сепаратистів.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой Брей вже зажадав притягнути до кримінальної відповідальності - за "узурпацію влади і непокору попереднім судовим рішенням" - голови каталонського парламенту Карму Форкаделл і чотирьох членів президії парламенту. Депутатам, які ініціювали прийняття сепаратистських законів, можуть загрожувати тривалі тюремні терміни і великі грошові штрафи.