Вартість ремонту Біг-Бена вдвічі перевищить розрахунки влади Лондона

Вартість ремонту вежі Єлизавети в Лондоні, де знаходяться годинник Біг-Бен, може скласти близько 61 млн фунтів стерлінгів ($81,7 млн), повідомляють Ведомости з посиланням на телеканал SkyNews.

Читайте такожЛондонський Біг-Бен "замовкне" на чотири рокиЗа інформацією телеканалу, проект ремонту вежі виявився більш складним і великим, ніж передбачалося спочатку. Раніше влада оцінювала приблизну вартість ремонту за первісним планом від 29 до 45 млн фунтів стерлінгів.

Рішення про ремонт годинників було прийнято після інспекції, у ході якої з'ясувалося, що потрібно відремонтувати маятник, сам механізм і вежу Єлизавети будівлі парламенту, де встановлено годинник.

У рамках реконструкції «великі годинники» будуть демонтовані по частинах. Чотири циферблати будуть ретельно очищені, відремонтовані скла, рама з чавуну оновлена. Також будуть видалені і відреставровані стрілки.

Однак для того щоб лондонці як і раніше могли встановлювати час відповідно до головного годинника на Біг-Бені, один циферблат буде постійно видно на всіх етапах робіт. Оскільки сам механізм годинника буде тимчасово виведений з ладу, сучасний електричний двигун буде обертати годинникові стрілки до тих пір, поки годинники не будуть відновлені.

Годинниковий дзвін вагою 13,7 т дзвонив кожні 15 хвилин протягом останніх 157 років. Традиція порушувалася в 1983-1985 роках в рамках попередньої великомасштабної програми реконструкції.

Останній раз годинник на Біг-Бені продзвонив 21 серпня. Потім дзвін був зупинений до 2021 року. Це необхідно, щоб забезпечити безпеку робітників.