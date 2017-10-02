Російська компанія підвищила здатність КНДР до здійснення кібератак – експерти

Північна Корея відкрила новий інтернет-зв'язок із зовнішнім світом, на цей раз через Росію, що, за словами експертів у галузі кібербезпеки, зміцнить Інтернет в середині країни та його здатність здійснювати кібератаки.

Про це повідомляє агентство Reuters, зазначаючи, що останнім часом Північна Корея звинувачувалася в кількох великих кібератаках, зокрема проти банків та компанії Sony Pictures, а також в атаці вірусом WannaCry. Пхеньян регулярно заперечує будь-яке відношення до цих атак.

Компанія Dyn Research, яка відстежує підключення до інтернету у світі, заявила, що російська телекомунікаційна компанія TransTeleCom почала підтримувати північнокорейський трафік приблизно з 9:00 за Гринвічем у неділю.

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Раніше трафік оброблявся через китайську компанію China Unicom. TransTeleCom не зміг надати оперативного коментаря щодо цієї інформації.

Інтернет Північної Кореї обмежений кількома сотнями з'єднань. Але ці зв'язки є життєво важливими для координування кібератак, сказав Брайс Боланд, голова технічного відділу компанії FireEye по Азіатсько-Тихоокеанському регіону.

Боланд також підтвердив нове з'єднання, про яке вперше повідомив 38 North, проект Інституту США і Кореї при Школі передових міжнародних досліджень ім. Джона Хопкінса (SAIS).

Болан заявив, що російська лінія доступу посилить здатність Північної Кореї керувати майбутніми кібератаками.

За його словами, багато хто з кібератак, що здійснюються Пхеньяном, проводяться за межами Північної Кореї шляхом використання захоплених комп'ютерів хакерами, які територіально знаходяться в КНДР.

"Це покращить стійкість їхньої мережі та підвищить їхню здатність контролювати цю діяльність", - сказав Боланд, коментуючи інформацію компанії Dyn Research.