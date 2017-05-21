Це смішно: у КНДР спростували свою причетність до глобальної кібератаки вірусу WannaCry

У КНДР прокоментували інформацію про причетність до глобальних кібератак на понад 200 тисяч комп’ютерів у 150 країнах вірусом WannaCry, які сталися минулих вихідних, пише «Радіо свобода».

«Це смішно. Це стереотипний спосіб Сполучених Штатів і ворожих сил – починати гучну кампанію щоразу, коли трапляється щось дивне», – заявив журналістам у Нью-Йорку посол Північної Кореї в ООН Кім Ін Рен, додавши, що за такими заявами стоять Вашингтон і Сеул.

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Однак, кілька компаній з кібербезпеки заявили, що код, який використовується в атаках, аналогічний тому, що був застосований раніше і пов’язувався з хакерами Північної Кореї, які атакували компанію Sony і банки Бангладешу.

Як повідомляв УНІАН раніше, постраждалі від вірусу WannaCry отримали нове повідомлення від зловмисників з вимогою заплатити викуп за розшифровку даних.

У повідомленні стверджувалося, що "чимало користувачів вже заплатили і отримали ключі для дешифрування". "Я гарантую, що розшифрую файли для чесних клієнтів", — заявили у своєму листі невідомі. Далі зловмисники пояснили, як прискорити процес отримання ключів.