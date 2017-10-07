В Іспанії пройшли масові демонстрації за єдність країни

Перспектива відділення Каталонії від Іспанії призвела до численних акцій по всій країні. Прихильники діалогу між Мадридом та Барселоною 7 жовтня зібралися на центральних площах і вулицях низки іспанських міст, повідомляє ZN.ua.

Читайте такожУ Європарламенті засудили і референдум в Каталонії, і дії поліції

"Раніше був ініційований громадський проект під назвою "Parlem? Hablemos?" (у перекладі з каталонської та кастильської - "Поговоримо?"). Зібралися в суботу скандували, звертаючись до прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахою і глави регіональної адміністрації Каталонії Карлесу Пучдемону: "Говорите (один з одним) або йдіть", - йдеться в повідомленні.

В одному з таких заходів, запланованих на 8 жовтня, має намір взяти участь перуанський письменник Маріо Варгас Льоса, лауреат Нобелівської премії з літератури. Раніше Льоса, володіє іспанською підданством, назвав прагнення Каталонії оголосити незалежність "хворобою" і попередив, що нинішні події можуть привести до "нової Боснії".

Як повідомляв УНІАН, після масових протестів в Каталонії та референдуму про незалежність автономії від Мадрида король Іспанії Філіп VI 3 жовтня виступив із зверненням до нації, уперше висловивши свою точку зору з цього питання.

У телезверненні він вказав на необхідність захищати встановлений конституцією порядок.

Зараз Іспанія знаходиться в "украй важкій ситуації",- зазначив він, назвавши каталонський референдум протизаконним і недемократичним.

За словами Філіпа VI, він твердо прихильний конституційного порядку і єдності Іспанії. Разом з тим король висловив упевненість, що Іспанія зможе подолати "важкі часи".