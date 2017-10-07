В Іспанії пройшли масові демонстрації за єдність країни
Мітингувальники закликали голову національного уряду та керівника каталонської автономії до діалогу.
Перспектива відділення Каталонії від Іспанії призвела до численних акцій по всій країні. Прихильники діалогу між Мадридом та Барселоною 7 жовтня зібралися на центральних площах і вулицях низки іспанських міст, повідомляє ZN.ua.
Читайте такожУ Європарламенті засудили і референдум в Каталонії, і дії поліції
"Раніше був ініційований громадський проект під назвою "Parlem? Hablemos?" (у перекладі з каталонської та кастильської - "Поговоримо?"). Зібралися в суботу скандували, звертаючись до прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахою і глави регіональної адміністрації Каталонії Карлесу Пучдемону: "Говорите (один з одним) або йдіть", - йдеться в повідомленні.
В одному з таких заходів, запланованих на 8 жовтня, має намір взяти участь перуанський письменник Маріо Варгас Льоса, лауреат Нобелівської премії з літератури. Раніше Льоса, володіє іспанською підданством, назвав прагнення Каталонії оголосити незалежність "хворобою" і попередив, що нинішні події можуть привести до "нової Боснії".
Як повідомляв УНІАН, після масових протестів в Каталонії та референдуму про незалежність автономії від Мадрида король Іспанії Філіп VI 3 жовтня виступив із зверненням до нації, уперше висловивши свою точку зору з цього питання.
У телезверненні він вказав на необхідність захищати встановлений конституцією порядок.
Зараз Іспанія знаходиться в "украй важкій ситуації",- зазначив він, назвавши каталонський референдум протизаконним і недемократичним.
За словами Філіпа VI, він твердо прихильний конституційного порядку і єдності Іспанії. Разом з тим король висловив упевненість, що Іспанія зможе подолати "важкі часи".