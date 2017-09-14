Держустановам у США заборонили використовувати продукцію "Лабораторії Касперського"

Адміністрація президента США повідомила державним установам країни про необхідність припинити використання продукції російської "Лабораторії Касперського", повідомляє Reuters.

У США вважають, що дана компанія є вразливою до впливу Кремля, і використання її продукції може зашкодити національній безпеці США.

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Згыдно з релізом Міністерства внутрішньої безпеки США, використання програм "Лабораторії Касперського" має бути повністю припинене протягом 90 днів. З них 30 днів дається на те, щоб з'ясувати, чи використовується в системах продукція компанії, і 60 днів на розробку заходів для їх заміни.

В даному відомстві побоюються, що за допомогою продуктів компанії зловмисники можуть отримати широкий доступ до файлів і прав на комп'ютерах, де воно встановлено.

Також, стурбованість викликають можливі зв'язки співробітників "Лабораторії Касперського" з російською розвідкою та іншими відомствами.

Нагадаємо, в липні цього року адміністрація президента США Дональда Трампа виключилаі "Лабораторію Касперського", що базується в Москві, із двох списків постачальників, продукція яких схвалена для використання урядовими агентствами.

Дане рішення було прийнято на тлі побоювань, що програмне забезпечення компанії, що спеціалізується на розробці систем захисту від комп'ютерних вірусів, може застосовуватися Кремлем для кібератак на США.