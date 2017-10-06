Російські хакери викрали секретні дані американської розвідки – WSJ

Російським кіберзлочинцям у 2015 році вдалося викрасти секретну інформацію з комп'ютерів Агентства національної безпеки США, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, як пише ZN.UA.

Видання володіє інформацією, що викрадені дані стосувалися способів проникнення АНБ у комп'ютерні мережі за кордоном, а також захисту мереж у США.

Злом був здійснений у 2015 році, але відомо про нього стало лише навесні минулого року.

За даними WSJ, росіяни змогли отримати доступ до комп'ютерів АНБ з допомогою антивірусних програм "Лабораторії Касперського", встановлених на комп'ютерах компанії-підрядника, що працювала з Агентством.

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Отриману інформацію російські спецслужби могли використовувати для поліпшення захисту власних мереж.

У "Лабораторії Касперського" заперечують свою причетність до злому і називають будь-які звинувачення "помилковими". Однак, як відомо, використання програмних продуктів російської компанії в американських урядових мережах у вересні було заборонено у зв'язку з ймовірною загрозою національній безпеці.

В АНБ поки що відмовилися коментувати цю інформацію.