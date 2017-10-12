Сенатори США розкритикували Білий дім через зволікання із законом про санкції щодо Росії

У США двоє сенаторів звинуватили адміністрацію президента Дональда Трампа у зволіканні із запровадженням нового закону, що посилює санкції щодо Росії. Про це повідомляє Голос Америки.

Зокрема, у середу офіс сенатора-демократа Бена Кардіна оприлюднив спільну із сенатором-республіканцем Джоном Маккейном заяву, в який нагадав Адміністрації Дональда Трампа, що до 1 жовтня ті мали оголосити запровадження нових санкцій проти російських секторів розвідки та оборони, відповідно до Закону «Протистояння противникам Америки шляхом санкцій».

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«Затримка викликає сумніви щодо відданості Адміністрації Трампа виконанню закону щодо санкцій, який був підписаний понад два місяці тому, після місяців публічних дебатів та переговорів у Конгресі. У них було достатньо часу, щоб почати діяти», - йдеться в заяві.

Також у документі висловлюється критика щодо браку лідерства та дипломатичних зусиль із залучення європейських союзників до посилення тиску на Москву. Наміри Конгресу були чітко зрозумілі та підтримані обома партіями, підкреслили сенатори.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав документ про розподіл ряду функцій між держсекретарем, главою мінфіну і начальником національної розвідки. Відзначається, що держсекретар Рекс Тіллерсон буде курирувати питання санкцій щодо Росії і КНДР.