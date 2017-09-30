США посилять санкції проти Росії, обмеження вдарять по енергетичному і банківському секторах

США повідомили про подальше посилення санкцій проти енергетичного та банківського секторів економіки Росії, які були накладені за її агресію проти України. Про це повідомили в Міністерстві фінансів США, передає "Радіо Свобода".

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Суворі обмеження будуть введені через місяць, з 28 листопада, на умови фінансування російських компаній, що знаходяться під санкціями з боку американських юридичних або фізичних осіб, а також з території США.

Для таких російських компаній енергетичного сектора строк, на який можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів з нинішніх 90, а для подсанкционных компаній фінансового сектора - до 14 днів з нинішніх 30.