США посилять санкції проти Росії, обмеження вдарять по енергетичному і банківському секторах

01:08, 30 вересня 2017
Політика
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Суворі обмеження будуть введені через місяць, з 28 листопада, на умови фінансування російських компаній, що знаходяться під санкціями з боку американських юридичних або фізичних осіб.

Ілюстрація REUTERS

США повідомили про подальше посилення санкцій проти енергетичного та банківського секторів економіки Росії, які були накладені за її агресію проти України. Про це повідомили в Міністерстві фінансів США, передає "Радіо Свобода".

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Суворі обмеження будуть введені через місяць, з 28 листопада, на умови фінансування російських компаній, що знаходяться під санкціями з боку американських юридичних або фізичних осіб, а також з території США.

Для таких російських компаній енергетичного сектора строк, на який можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів з нинішніх 90, а для подсанкционных компаній фінансового сектора - до 14 днів з нинішніх 30.

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Теги: #санкції США проти Росії