Ізраїль слідом за США заявив про намір вийти з ЮНЕСКО (відео)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив Міністерству закордонних справ країни почати підготовку до виходу з ЮНЕСКО - установи ООН з питань науки і культури.

Про це йдеться в офіційній заяві Нетаньяху, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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У ньому прем'єр-міністр Ізраїлю назвав рішення США вийти зі складу ЮНЕСКО «сміливим і високоморальним» кроком.

Заява прем'єр-міністра Ізраїлю поширена всього за кілька годин після того, як про своє рішення вийти зі складу ЮНЕСКО заявили США.

У Вашингтоні пояснили рішення вийти з ЮНЕСКО тим, що організація потребує фундаментальної реформи і знаходиться у владі «антиізраїльських настроїв». У жовтні 2016 року Ізраїль вже призупинив усі види співпраці з ЮНЕСКО. Причиною того кроку стало прийняття організацією резолюції, яка заперечує зв'язок євреїв із Храмовою горою в Єрусалимі. Документ був прийнятий за підтримки 24 країн з 58.

Як повідомляв УНІАН, ЮНЕСКО, культурне й освітнє агентство ООН, висловило жаль у четвер з приводу офіційного рішення Сполучених Штатів залишити організацію.

Сполучені Штати, чий внесок в ЮНЕСКО складає близько $80 млн на рік, що становить близько п'ятої частини бюджету організації, все ще мають голосувати під час зустрічі виконавчої ради та, як очікується, будуть зберігати статус спостерігача в організації.