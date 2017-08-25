Держдеп повідомив про 16 постраждалих дипломатів США в "інцидентах" на Кубі

Щонайменше 16 співробітників американської дипломатичної місії на Кубі постраждали в результаті якихось "інцидентів".

Про це розповіла під час брифінгу офіційний представник Держдепартаменту Хізер Науерт, передає РБК.

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Таємничі "інциденти", як пише Reuters, викликали певні "фізичні симптоми" у деяких представників американської дипмісії на Кубі, а також у членів їх родин. Раніше CNN назвав ці інциденти "акустичними атаками".

"Ми можемо підтвердити, що щонайменше 16 співробітників нашого посольства мали деякі симптоми", - розповіла Науерт. Усі постраждалі, за її даними, отримали медичну допомогу в США і на Кубі.

Нагадаємо, в США вважають, що їхні дипломати піддалися "акустичній атаці" на Кубі з використанням звукових приладів, які викликали серйозні проблеми зі здоров'ям у посадових осіб. В результаті атаки дипломати могли повністю втратити слух.