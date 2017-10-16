Макрон після нападу в Марселі обіцяє висилати мігрантів-злочинців без документів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що будь-який іноземець без документів, який вчинив злочин, буде депортований. Ця заява пролунала у неділю, 15 жовтня, в інтерв’ю телеканалам TF1 та LCI, передає Deutsche Welle.

Два тижні тому тунісець Ахмед Ханачі ножем убив двох жінок на вокзалі в Марселі.

"Ми вдамося до найжорсткіших заходів, ми зробимо те, що ми повинні зробити", - заявив Макрон.

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29-річного Ханачі заарештували за дві доби до нападу після крадіжки у крамниці в Ліоні. Він був відомий поліції як дрібний злочинець, алкоголік і наркоман.

Те, що його відпустили наступного ж дня після крадіжки, на думку Макрона, вказує на "серйозні прогалини" у роботі з іноземцями з проблемними документами.

Після атаки в Марселі Ханачі застрелили поліцейські. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, але слідчі висловили сумнів, що зловмисник мав зв'язки з ісламістами.

Як повідомлялося, днями спеціальні слідчі в Німеччині опублікували звіт, в якому вказувалося на прорахунки в роботі німецької поліції, що могла би запобігти теракту в Берліні в грудні 2016 року, якби своєчасно затримала терориста - Аніса Амрі. Тунісець Амрі також був відомий правоохоронцям як злочинець і мав бути депортований.