Загибель 12 людей в Берліні: розслідування різдвяного теракту виявило грубі помилки поліції

Розслідування обставин торішнього терористичного нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, в результаті якого під колесами вантажівки загинули 12 осіб, виявило грубі помилки, допущені німецькою поліцією та службою безпеки, передає Бі-бі-сі.

Ініціатором проведення розслідування виступив сенат Берліна. У звіті говориться, що поліція втратила цілу низку можливостей заарештувати і депортувати тунісця Аніса Амрі, який влаштував напад.

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Було давно відомо, що Амрі, який був прихильником ісламістських ідей, представляє загрозу безпеки, говориться в звіті. Поліція могла затримати його за звинуваченнями, пов'язаними з поширенням і вживанням наркотиків, ще до 19 грудня, коли стався напад.

В той день він в'їхав на територію жвавого різдвяного базару на площі Брайтшайдплац, задавивши 12 людей і завдали важкі травми і каліцтва десяткам інших. Амрі, який втік з місця злочину, був убитий в перестрілці з поліцією в Італії чотири дні потому.

Представляючи звіт, колишній прокурор Бруно Йост сказав, що були допущені грубі помилки, які не повинні були статися. Він зазначив, що, хоча поліція Берліна отримала сигнал про Амрі як потенційно небезпечного ісламіста, схильного до насильства, стеження за ним велося лише в робочі дні.

Спостереження і зовсім припинилося через кілька тижнів, коли поліція вирішила, що 24-річний тунісець - всього лише дрібний торговець наркотиками. За словами Йоста, Амрі могли затримати за звинуваченнями у наркоторгівлі, але через неузгодженість дій з прокуратурою йому вдалося вийти сухим з води.

"Амрі був одним з тих підозрюваних, кого регулярно згадували на засіданнях об'єднаного антитерористичного центру реагування. Про нього говорили частіше, ніж, мабуть, про кого-небудь ще. І не можна після всього цього просто брати і вести себе так, ніби це всього лише якийсь дрібний злодюжка", - додав Йост.

Розслідування також виявило сліди підробок у поліцейських документах, імовірно зроблених з метою приховати промахи представників правопорядку. Німецька поліція поки публічно не прокоментувала підсумки розслідування.

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року влада Німеччини вперше прийняла рішення депортувати за підозрою в тероризмі уродженців країни.