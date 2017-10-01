На вокзалі в Марселі терорист зарізав двох жінок і був застрелений (фото)

Двоє людей загинули в результаті нападу на залізничному вокзалі в Марселі на півдні Франції. Як передає ВВС, озброєний ножем нападник був застрелений співробітниками служб безпеки. Влада розглядає подію як терористичний акт.

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«Двоє людей загинули від ножових ран, завданих нападникам», - повідомив шеф місцевої поліції Олів'є Мазьєр. Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб заявив, що негайно вирушає на місце події.

В твіті французької поліції говориться, що ситуація на вокзалі взята під контроль, а нападника вбито.

Проте залізничне сполучення з Марселем перерване. Поліція звернулася до громадян з проханням утриматися від відвідання району, в якому розміщений вокзал.

Як повідомляє газета Le Monde з посиланням на анонімне офіційне джерело, нападник кричав слова «Аллах акбар» під час нападу.

За повідомленням французьких засобів інформації, загиблі були жінками - в однієї було перерізане горло, інша отримала колоті рани.

Французький телеканал BFMTV повідомив, що нападника застрелили солдати, які чергували на вокзалі в рамках операції Sentinelle, яка передбачає постійне патрулювання вулиць і громадських місць у період дії надзвичайного стану.

Зазначається, що нападник був чоловіком віком 20-25 років і мав північноафриканську зовнішність.