Туреччина закрила "небо" для Іракського Курдистану

Влада Туреччини ухвалила рішення закрити повітряний простір країни для всіх літаків Іракського Курдистану, турецькі літаки також не будуть літати на територію регіону, повідомляє РБК з посиланням на заяву віце-прем'єра Туреччини Бекіра Боздага.

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"Рішення було прийнято в ході засідання Ради національної безпеки, яка пройшла в Президентському палаці в Анкарі. На зустрічі також був присутній президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Рада національної безпеки обговорювала ситуацію в Сирії та на півночі Іраку", - йдеться в повідомленні.

Крім рішення про закриття повітряного простору, Рада національної безпеки запропонував дозволити військам Багдада взяти під свій контроль наземний пропускний пункт Ібрагім Халлиль на кордоні Туреччини та Курдистану. Рада також заявила, що підтримує територіальну цілісність Іраку.

Напередодні Іран закрив кордон з Іракським Курдистаном на прохання Багдада. Ескалація конфлікту навколо північного регіону Іраку сталася після проведення референдуму про незалежність Іракського Курдистану. Більшість жителів проголосували за незалежність Курдистану. Іран, Ірак і Туреччина не прийняли підсумків виборів. Країни пригрозили Курдистану санкціями, а Багдад зупинив авіасполучення зі столицею курдів Ербіль.

Армія Іраку 16 жовтня розпочала наступ на позиції курдських бойовиків пешмерга в нафтовому регіоні Кіркук. Пізніше стало відомо, що ополчення вступило у бій з регулярними військами Багдада.

Влада Іракського Курдистану 14 жовтня перекинули в Кіркук додаткові 6 тисяч бійців пешмерга. В Іраку назвали цей крок "оголошенням війни" і звинуватили курдів у залученні в Кіркук загонів Робочої партії Курдистану (РПК). Курдське уряд спростував ці твердження. Регіон Кіркук офіційно не входить в Іракський Курдистан, проте пешмерга контролює його з 2014 року.