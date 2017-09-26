Стали відомі попередні результати референдуму в Курдистані (відео)

Більше 93 відсотків учасників референдуму в Іракському Курдистані підтримали ідею незалежності регіону, свідчать дані підрахунку 282 тисяч голосів (близько дев'яти відсотків тих, хто проголосував). Про це розповіли у Вищій незалежної комісії з референдуму і виборів в Курдистані, як повідомляє РІА Новини.

Проти незалежності проголосували 6,71 відсотка виборців. Голова комісії зазначив, що результати можуть мінятися, так як підрахунок триває. Офіційні підсумки оголосять у четвер.

У референдумі брали участь близько 3,3 мільйона осіб, явка склала 72,16 відсотка.

Читайте такожВ Іракському Курдистані пройшов референдум щодо незалежності, явка склала 78%

Правом голосу на виборах мали 5,2 мільйона виборців. Взяти участь у голосуванні могли всі громадяни Іраку, зареєстровані в Іракському Курдистані або в курдських районах. Працювали 6846 виборчих дільниць та 1737 комісій. У голосуванні брали участь не тільки провінції Ербіль, Сулейманія і Дохук, офіційно входять до складу курдської автономії, але і райони за її межами, зокрема в провінціях Кіркук, Найнава, Салах-ад-Дін. Для курдів, які живуть за межами Іраку, було організовано онлайн-голосування.

Проти референдуму виступив офіційний Багдад, сусіди Іракського Курдистану, а також США і ООН. Туреччина та Іран почали навчання на кордоні з регіоном, а Іран закрив своє небо для авіасполучення.

Парламент Іраку проголосував за звільнення всіх курдських чиновників, які брали участь у референдумі, зажадав передати контроль над кордоном Курдистану і сусідніх країн Багдаду, а також вести всі переговори і угоди по нафті тільки з іракським урядом.

Іракський Курдистан — автономний регіон на півночі Іраку, чий статус закріплений в конституції країни.