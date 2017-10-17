Напад з ножем в Лондоні: одна людина загинула, двоє поранені

У Лондоні біля станції метро «Парсонс-грін» невідомий напав з ножем на перехожих, внаслідок чого одна людина загинула і двоє отримали поранення. Про це повідомляє BBC з посиланням на лондонську поліцію.

Поліція приїхала на місце події о 19:30 за місцевим часом. Нападник зник і поки не затриманий.

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Двоє поранених були терміново госпіталізовані. Загиблим є 20-річний чоловік, від отриманих ран він помер на місці події.

Як повідомили у Скотленд-Ярді, цей напад не розглядається як терористичний акт.

Відзначається, що після події станція метро «Парсонс-грін» була закрита, а територія навколо неї оточена.

Нагадаємо, у вересні в вагоні метро на станції «Парсонс-грін»стався вибух, постраждали 30 людей. Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт. У справі про вибух на «Парсонс Грін» було затримано сім осіб.