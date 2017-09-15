"Було багато паніки": очевидці розповіли про вибух в метро Лондона (фоторепортаж)

У лондонському метро стався інцидент на станції "Парсонс-грін", яка знаходиться на південному заході міста.

Як передає «Бі-бі-сі», очевидці стверджують, що у вагоні поїзда стався вибух. Агентство Рейтер повідомляє, що мова може йти про вибух, але офіційно ця інформація поки не підтверджена.

За словами однієї з жінок, що знаходилися у вагоні, вона почула вибух, а потім побачила язики полум'я. Вона додала, що між нею і місцем вибуху було багато людей, тому вона не постраждала.

Однак, за словами жінки, вона бачила кілька постраждалих, в тому числі з обпаленими обличчями. За її словами, у вагоні почалася паніка.

До місця події з'їжджаються машини швидкої допомоги. Поліція заявила, що в курсі подій і займається розслідуванням. Станція оточена.

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Кореспондент "Бі-бі-сі" Різ Латіф по дорозі на роботу стала очевидцем подій на станції "Парсонс-грін". Вона розповіла: "Почалася паніка, коли люди поспішили покинути потяг, почувши шум, схожий на вибух. Люди отримали порізи і подряпини, намагаючись втекти з місця події. Було багато паніки".

Опинився там і житель Лондона Алекс Літтлфілд, що по-своєму описав побачене: "Я повернув за ріг і підходив до станції "Парсонс-грін", коли побачив, що по платформі бігають люди, та всі перелякані. Я бачив, як поліцейські і пожежні говорили людям повернутися. Я бачив багато людей і озброєних поліцейських. Було багато дуже, дуже пригнічених людей".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, на лондонської станції "Парсонс-Грін" стався вибух.