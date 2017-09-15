У метро Лондона стався вибух, є постраждалі (фото)

На Лондонській залізничній станції "Парсонс-Грін" стався вибух, на платформі почалась паніка. Про це пише Metro.

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Журналіст на місці подій розповів, що вибухнув білий контейнер, залишений в задній частині поїзда. Кілька людей отримали сильні опіки обличчя. Ще одна жінка - травму ніг.

Задня частина поїзда заповнилась димом, люди були евакуйовані на платформу "Парсонс-Грін".



