У метро Лондона стався вибух, є постраждалі (фото)

11:06, 15 вересня 2017
Світ
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Кілька пасажирів отримали серйозні опіки обличчя.

Вибухнув контейнер / фото @RRigs

На Лондонській залізничній станції "Парсонс-Грін" стався вибух, на платформі почалась паніка. Про це пише Metro.

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Одна з постраждалих / фото Metro.co.uk

Журналіст на місці подій розповів, що вибухнув білий контейнер, залишений в задній частині поїзда. Кілька людей отримали сильні опіки обличчя. Ще одна жінка - травму ніг.

Задня частина поїзда заповнилась димом, люди були евакуйовані на платформу "Парсонс-Грін".

Рятувальники на місці події / фото Metro.co.uk


 

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Теги: #вибух в Лондоні#вибух в метро Лондона