У метро Лондона стався вибух, є постраждалі (фото)
11:06, 15 вересня 2017Світ
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Кілька пасажирів отримали серйозні опіки обличчя.
Вибухнув контейнер / фото @RRigs
На Лондонській залізничній станції "Парсонс-Грін" стався вибух, на платформі почалась паніка. Про це пише Metro.
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Одна з постраждалих / фото Metro.co.uk
Журналіст на місці подій розповів, що вибухнув білий контейнер, залишений в задній частині поїзда. Кілька людей отримали сильні опіки обличчя. Ще одна жінка - травму ніг.
Задня частина поїзда заповнилась димом, люди були евакуйовані на платформу "Парсонс-Грін".
Рятувальники на місці події / фото Metro.co.uk
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